Добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении остановили

Остановлена работа крупнейшего в Европе месторождения газа в Гронингене

Добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении в Гронингене остановили. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает газета De Telegraaf.

Отмечается, что подача газа была прекращена в 7:00 по московскому времени. По данным газеты, добыча газа была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой.

Также в материале сказано, что в случае очень холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств может потребоваться возобновление добычи. По этой причине правительство решило не демонтировать окончательно газовые скважины до 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Нижней Австрии нашли крупнейшее за 40 лет газовое месторождение. Речь идет о скважине Wittau Tief-2a. Ее потенциально извлекаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, что эквивалентно 28 миллионам баррелей нефтяного эквивалента.

