Кадыров осмотрел технику стран НАТО, захваченную бойцами «Ахмата» в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел трофейную технику стран НАТО, захваченную российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Эти образцы в настоящее время находятся на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«В ходе посещения базы я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции», — указал глава Чечни.

Также он подчеркнул, что техника НАТО, о которой «еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов», сейчас «сиротливо простаивает на стоянке». Кадыров также оценил условия несения службы, отметил их дисциплину бойцов в тактико-боевых учениях и физических занятиях.

Ранее полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил об отсутствии преимуществ американского оружия над российскими образцами в зоне проведения специальной военной операции (СВО).