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06:29, 1 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе призвали США использовать тактику Путина на Украине

WP: США должны «играть в долгую» на Украине, как это делает президент РФ Путин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обозреватель издания Washington Post Ричард Нельсон призвал США и их союзников использовать тактику президента России Владимира Путина в ходе конфликта на Украине и начать «играть в долгую».

Журналист отметил, что украинский кризис напомнил о важности долгосрочных стратегий холодной войны, когда основной задачей является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.

Нельсон подчеркнул, что Путин имеет представление о долгосрочном мышлении и понимает, что нетерпение может быть фатальным недостатком демократий, которые предпочитают быстрые варианты.

Обозреватель добавил, что Киев сможет демонстрировать политическую волю только в случае продолжения помощи со стороны США и западных стран.

«Поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины. Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны», — заключил Нельсон.

Ранее портал Business Insider сообщил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан не с действиями украинских бойцов, а с недостатками их подготовки западными инструкторами и выбранной ими плохой тактике.

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    Марина Совина
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