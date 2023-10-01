На Западе призвали США использовать тактику Путина на Украине

WP: США должны «играть в долгую» на Украине, как это делает президент РФ Путин

Обозреватель издания Washington Post Ричард Нельсон призвал США и их союзников использовать тактику президента России Владимира Путина в ходе конфликта на Украине и начать «играть в долгую».

Журналист отметил, что украинский кризис напомнил о важности долгосрочных стратегий холодной войны, когда основной задачей является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.

Нельсон подчеркнул, что Путин имеет представление о долгосрочном мышлении и понимает, что нетерпение может быть фатальным недостатком демократий, которые предпочитают быстрые варианты.

Обозреватель добавил, что Киев сможет демонстрировать политическую волю только в случае продолжения помощи со стороны США и западных стран.

«Поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины. Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны», — заключил Нельсон.

Ранее портал Business Insider сообщил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть связан не с действиями украинских бойцов, а с недостатками их подготовки западными инструкторами и выбранной ими плохой тактике.