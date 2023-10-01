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05:31, 1 октября 2023Бывший СССР

В США допустили управление иностранными военными комплексами Patriot на Украине

MWM допустило, что ЗРК Patriot на Украине могут управлять иностранные военные

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Издание из США Military Watch Magazine (MWM) допустило, что зенитно-ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять иностранные военные.

В публикации отмечается, что этот тип вооружений был направлен Киеву в достаточно короткие сроки для их применения в бою, это означает, что их операторами были не украинские военнослужащие, которых пришлось бы слишком долго обучать.

Издание пишет, что при поставке западных вооружений на Украину широко привлекались зарубежные специалисты, знающие, как обращаться с различными видами техники. Это существенно сэкономило время на подготовке собственного персонала, что являлось критически важным фактором.

Ранее стало известно, что российские следователи в ходе доклада председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину рассказали о расследовании уголовных дел в отношении иностранных наемников. По данным следствия, удалось собрать доказательства и предъявить заочные обвинения еще 25 иностранным гражданам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины.

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