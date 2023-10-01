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00:09, 1 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода

СК: в Саратове ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Саратове 11-летний ребенок попал в больницу с тяжелой болезнью от голода, об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет по российского региону.

В отношении 31-летней матери несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию. Следствие установило, что с 2017 по 2023 год женщина не представляла мальчику нормальных условий жизни. Она не обеспечивала ему уход и не покупала достаточное количество еды, что привело к тяжелому заболеванию.

Также возбуждено уголовное дело о халатности против инспектора отделения по делам несовершеннолетних, поскольку она не предпринимала меры, чтобы устранить негативные последствия для ребенка, ограничиваясь воспитательными беседами с семьей.

Прокуратура Саратовской области взяла ход расследования двух уголовных дел под контроль. В Telegram-канале ведомства уточняется, что у мальчика была инвалидность, бездействие со стороны должностного лица привело к ухудшению состояния его здоровья.

В МВД по региону отметили, что также проводят проверку на предмет возможной халатности сотрудника. Там пояснили, что семья состоит из двух взрослых и двух детей, родители в браке не состоят.

Мать ребенка была поставлена на профилактический учет в ПДН после того, как в 2021 году было выявлено несоответствие жилья санитарно-гигиеническим нормам. Семья была признана находящейся в социально опасном положении.

Ранее в Пензе суд приговорил к десяти годам лишения свободы 45-летнюю местную жительницу, пытавшуюся задушить десятимесячного внука из-за плача. Ребенка спасла его мать.

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    Марина Совина
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