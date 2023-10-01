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22:49, 1 октября 2023Интернет и СМИ

В США спрогнозировали страшный исход для Украины в случае наступления России

Журналист Никсон: наступательные действия России приведут к ликвидации Украины

Фото: Reuters

Наступательные действия России после окончательного разгрома украинской армии приведут к падению Украины. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

«Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление», — сказал Никсон, отметив, что российские власти видят большие проблемы президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению журналиста, российская сторона выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению всей страны. Сейчас, по словам Никсона, борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами. «Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног», — подытожил он.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что украинский конфликт не удастся закончить путем прекращения военной помощи Киеву. Предложения прекратить поставку оружия Украине, по его мнению, являются чепухой.

Оружие России: на страже Родины
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    Екатерина Подвигина
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