В США спрогнозировали страшный исход для Украины в случае наступления России

Журналист Никсон: наступательные действия России приведут к ликвидации Украины

Наступательные действия России после окончательного разгрома украинской армии приведут к падению Украины. Об этом заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

«Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление», — сказал Никсон, отметив, что российские власти видят большие проблемы президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению журналиста, российская сторона выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению всей страны. Сейчас, по словам Никсона, борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами. «Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног», — подытожил он.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что украинский конфликт не удастся закончить путем прекращения военной помощи Киеву. Предложения прекратить поставку оружия Украине, по его мнению, являются чепухой.