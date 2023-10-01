В Британии оценили идею отказаться от помощи Украине ради окончания конфликта

МИД Британии: прекращение военной помощи Украине не поможет закончить конфликт

Украинский конфликт не удастся закончить путем прекращения военной помощи Киеву, считает министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит ТАСС.

Предложения прекратить поставлять оружие Украине, по его мнению, являются «чепухой». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что конфликт продолжится до тех пор, пока «Россия не уйдет». «Сейчас я более, чем когда-либо, уверен в том, что они [Украина] не прекратят воевать, пока не вернут свою страну», — заявил он.