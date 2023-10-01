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08:06, 1 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о пожаре в зернохранилище в городе Умань

Глава Черкасской администрации Табурец сообщил о пожаре в зернохранилище в Умани
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Telegram-канал Игоря Табурца

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в Telegram-канале сообщил о пожаре в зернохранилище в украинском городе Умань.

«К сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно», — отметил он.

Табурец добавил, что в Черкасской области ночью произошла массовая атака беспилотников. В настоящее время в регионе идет ликвидация последствий, на месте работают профильные службы.

В ночь на 1 октября в Харькове произошло минимум четыре взрыва, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье и вблизи Краматорска. В десяти областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Также взрыв был слышен в Одессе, в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

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