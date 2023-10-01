В Харькове произошло минимум четыре взрыва

На Украине сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошло минимум четыре взрыва, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Город под ракетным ударом — в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва», — заявил городской глава.

Издание «Зеркало Недели» также сообщило о взрывах в Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье и вблизи Краматорска.

Воздушные силы заявили об угрозе атаки беспилотников в Харьковской области, в Умани Черкасской области работают силы противовоздушной обороны.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Киеве произошел сильный взрыв и пожар, при этом тревога в столице и Киевской области не объявлялась.

Также взрыв был слышен в Одессе, сообщалось о работе ПВО в регионе.