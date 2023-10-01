В Харькове произошло минимум четыре взрыва
В Харькове произошло минимум четыре взрыва, об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Город под ракетным ударом — в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва», — заявил городской глава.
Издание «Зеркало Недели» также сообщило о взрывах в Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье и вблизи Краматорска.
Воздушные силы заявили об угрозе атаки беспилотников в Харьковской области, в Умани Черкасской области работают силы противовоздушной обороны.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в Киеве произошел сильный взрыв и пожар, при этом тревога в столице и Киевской области не объявлялась.
Также взрыв был слышен в Одессе, сообщалось о работе ПВО в регионе.