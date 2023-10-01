В Россию приедет вице-президент Венесуэлы

ТАСС: визит делегации Венесуэлы в Россию ожидается на следующей неделе

Делегация Венесуэлы, возглавляемая вице-президентом страны Делси Родригес, приедет в Россию на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, ожидается визит смешанной правительственной комиссии. Кроме того, планируется, что в поездке примут участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто и министр нефтяной промышленности Педро Рафаэль Тельечеа.

«По итогам визита ожидается подписание ряда соглашений. Вероятно, в повестке будут вопросы, связанные с нефтью и энергетикой, развитием туризма и науки», — раскрыл детали источник ТАСС.

1 октября карты российской платежной системы «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы. Оплату картами «Мир» в Венесуэле анонсировал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров 13 июля. Он заявил, что одним из первых мест, где это будет возможно, станет остров Маргарита. Локации отдали приоритет из-за ее привлекательности для российских туристов.