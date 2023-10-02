В Чехии опровергли сообщение об изъятии автомобиля с российскими номерами

Чешская таможня опровергла сообщение об изъятии машины с российскими номерами

Сообщения об изъятии автомобиля с регистрацией РФ в Чехии не соответствует действительности. Информацию о конфискации машины с российскими номерами РБК опровергла представитель главного таможенного управления европейской страны Хана Прудичова.

«Чешская таможня не конфисковала ни одного российского автомобиля», — указала она.

В октябре стало известно, что Чехия изъяла по меньшей мере одну машину с российскими номерами. Об этом сообщили власти Германии в ответе на запрос депутата бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгения Шмидта.