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19:24, 2 октября 2023Силовые структуры

На бывшего вице-мэра российского города завели дело за 12-миллионный ущерб

В Алтайском крае следователи завели дело на бывшего вице-мэра Бийска Пермякову

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело на бывшего вице-мэра Бийска Светлану Пермякову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пермякова проходит обвиняемой по статье 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей и до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемая намеренно обанкротила принадлежащую ей компанию «Восточный дорожник», чтобы избавиться от задолженностей. Таким образом чиновница нанесла ущерб в 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мэра Тулуна Юрия Карих. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что Кариха допрашивают по уголовному делу о переселении людей из ветхого жилья и подтопленных территорий, но его не задержали.

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    Варвара Митина
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