Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 2 октября 2023Силовые структуры

Неизвестный принес боеприпас на КПП российского военного городка

В Екатеринбурге мужчина принес боеприпас для гранатомета на КПП военного городка

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

В Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас на контрольно-пропускной пункт (КПП) 13-го военного городка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина объяснил, что нашел боеприпас для гранатомета неподалеку. Он решил прийти с ним к КПП на Симферопольской, так как до полицейского отдела было далеко. Фигуранта задержали, а припас изъяли сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что в Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты, чтобы «проверить охрану».

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Названы особенности новой версии Bayraktar

    Экономисты призвали россиян не ждать укрепления рубля

    Япония не смогла согласовать с Россией ловлю рыбы у Кунашира

    Названы условия снижения курса доллара до 90 рублей

    Замминистра спорта высказался о меняющих гражданство российских спортсменах

    Глава ДНР допустил новое наступление ВСУ

    Туристка сорвалась с обрыва в Сочи из-за слишком тяжелого рюкзака

    Российские школьники испугались сигнализации и сломали ноги

    Жительница Подмосковья заявила об изнасиловании в массажном салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости