Неизвестный принес боеприпас на КПП российского военного городка

В Екатеринбурге мужчина принес боеприпас для гранатомета на КПП военного городка

В Екатеринбурге неизвестный принес боеприпас на контрольно-пропускной пункт (КПП) 13-го военного городка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина объяснил, что нашел боеприпас для гранатомета неподалеку. Он решил прийти с ним к КПП на Симферопольской, так как до полицейского отдела было далеко. Фигуранта задержали, а припас изъяли сотрудники ФСБ.

Ранее стало известно, что в Севастополе мужчина пронес на встречу с сенатором Екатериной Алтабаевой и замгубернатора Александром Кулагиным муляж гранаты, чтобы «проверить охрану».