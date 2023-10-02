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13:06, 2 октября 2023Экономика

Доля евро в международных расчетах упала

Доля евро в международных расчетах через SWIFT снизилась до минимума в 23,2 %

Фото: Laura Hasani / Reuters

По итогам августа 2023 года доля евро в структуре глобальных расчетов достигла исторического минимума и опустилась до уровня в 23,2 процента. Это на 1,2 процентных пункта (п. п.) ниже в сравнении с июльским значением, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Показатель продолжает сокращаться с января — в сравнении с этим периодом доля евро в структуре глобальных расчетов в августе снизилась на 14,66 п. п. В то же время самое сильное падение использования единой европейской валюты эксперты зафиксировали в июне, когда доля евро рухнула почти на 7 процентных пунктов — с 31,25 до 24,4 процента. При этом доля главного конкурента евро — доллара — в августе, напротив, выросла до исторического максимума и составила 48,03 процента. В сравнении с июльским значением показатель увеличился на 1,57 п. п.

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Аналитики связали снижение доли евро в структуре международных расчетов с рядом факторов, включая слабые темпы роста экономики стран еврозоны, повышение ключевой ставки со стороны руководства Европейского Центробанка (ЕЦБ) и высокие объемы долговых обязательств государств Евросоюза (ЕС). Кроме того, на подрыв доверия к евро оказывают влияние сохраняющиеся в регионе инфляция и безработица, а также увеличение на глобальном уровне доли платежей в национальных валютах на фоне антироссийских санкций.

Во второй половине сентября агентство Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков предрекло спад экономики еврозоны. По итогам третьего квартала 2023 года ВВП региона может сократиться на 0,4 процента и не вернуться к росту в среднесрочной перспективе. Главными причинами подобной динамики эксперты назвали сохраняющиеся трудности в секторе производственных заказов ведущих европейских стран и слабые темпы восстановления деловой активности в сфере услуг.

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    Анатолий Акулов
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