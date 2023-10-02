Guardian: умер актер из фильма «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам

Британский актер Джейк Абрахам скончался в возрасте 56 лет. Об этом пишет Guardian. Он наиболее известен по роли в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Отмечается, что актер скончался от рака. В июле 2023 года актеру диагностировали заболевание простаты. Он обратился к медикам только тогда, когда заметил в моче кровь. Доктор озвучил неутешительный диагноз и пояснил, что рак начался у артиста четыре года назад.

Абрахам, родившийся в Ливерпуле, также сыграл в фильмах «Костолом», «Формула 51», а также в британском сериале G.B.H. Всего на его счету более 40 ролей. Актер начал свою кинокарьеру в 1980-е года и работал до последних дней своей жизни.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Виталия Коняева. Ему было 86 лет. Также стало известно о смерти российского актера Александра Липова, прославившегося по ролям в кинокартинах «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!» и других. Он скончался на 83-м году жизни.