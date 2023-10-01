Скончался известный по фильму «Тишина» народный артист Виталий Коняев

Советский и российский актер, народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Малого театра.

«30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича. О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», — заявили в учреждении культуры. Причина смерти не раскрывается.

Виталий Коняев родился 11 мая 1938 года в Крондштадте. В 1958 году он закончил обучение в Высшем театральном училище имени Щепкина. В том же году он перешел в Государственный академический Малый театр, в котором проработал до конца жизни. Широкой аудитории Коняев наиболее известен по таким кинокартинам, как «Песнь о Кольцове», «Чистое небо» и «Тишина».

Ранее стало известно о смерти российского актера Александра Липова, прославившегося по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и многих других. Он скончался на 83-м году жизни.