Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Актер из фильма «Республика ШКИД» Александр Липов скончался на 83 году жизни

Российский актер Александр Липов скончался на 83 году жизни, об этом сообщили в Орловском драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина на странице во «ВКонтакте».

Артист умер 29 сентября, причина его смерти не уточняется. Прощание с ним состоится в Орле 1 октября.

Александр Липов известен ролями в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и многих других.

На протяжении 35 лет актер работал на киностудии «Ленфильм», снялся в 50 картинах, работал над моноспектаклями в драматическом театре и читал классическую прозу на Ленинградском радио. Артист награжден знаком «Почетный кинематографист России».

«Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать», — отметили в театре «Русский стиль».

Ранее стало известно, что на 83-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон.