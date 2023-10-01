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02:29, 1 октября 2023Культура

Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Актер из фильма «Республика ШКИД» Александр Липов скончался на 83 году жизни
Александр Липов

Александр Липов. Фото: страница Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина во «ВКонтакте»

Российский актер Александр Липов скончался на 83 году жизни, об этом сообщили в Орловском драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина на странице во «ВКонтакте».

Артист умер 29 сентября, причина его смерти не уточняется. Прощание с ним состоится в Орле 1 октября.

Александр Липов известен ролями в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и многих других.

На протяжении 35 лет актер работал на киностудии «Ленфильм», снялся в 50 картинах, работал над моноспектаклями в драматическом театре и читал классическую прозу на Ленинградском радио. Артист награжден знаком «Почетный кинематографист России».

«Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать», — отметили в театре «Русский стиль».

Ранее стало известно, что на 83-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон.

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