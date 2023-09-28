Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:44, 28 сентября 2023Культура

Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

На 83-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон. Об этом сообщает The Independent.

Артист скончался в окружении своей семьи в больнице в результате осложнений, вызванных приступом пневмонии. «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в сообщении, опубликованном от лица супруги актера Леди Гэмбон и его сына Фергюса Гэмбона.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

    Россиянам подсказали избавляющие от головных болей привычки

    ЕС заявил о намерении увеличить оборонный потенциал из-за России

    Москвичей предупредили о похолодании на выходных

    В Пентагоне заявили о проблемах с передачей вооружения Украине

    Раскрыт уникальный способ купить дешевое жилье

    Российскому бизнесу пообещали нелегкую жизнь

    В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

    Зеленский признал отсутствие данных о поставке иранских ракет России

    Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости