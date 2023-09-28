Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере» актер Майкл Гэмбон

На 83-м году жизни скончался ирландский и британский актер, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов «Гарри Поттер», Майкл Гэмбон. Об этом сообщает The Independent.

Артист скончался в окружении своей семьи в больнице в результате осложнений, вызванных приступом пневмонии. «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в сообщении, опубликованном от лица супруги актера Леди Гэмбон и его сына Фергюса Гэмбона.