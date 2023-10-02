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12:26, 2 октября 2023Среда обитания

Популярный российский комик рассказал о жизни в закрытом городе

Комик Артем Винокур рассказал о жизни в закрытом городе Североморске

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный российский комик Артем Винокур рассказал о закрытом городе Североморске Мурманской области, в котором жил в детстве. Он поделился впечатлениями в интервью для YouTube-шоу «Макарена».

По словам Винокура, он не может оценить город объективно, так как прожил в нем все детство и почти не бывал в других местах. Однако комик отметил, что негативных впечатлений у него не осталось. «Там прикольно было. Маленький город, много снега, холодно. Полярная ночь, полярный день, северное сияние. И для меня это все были будни», — пояснил он.

Винокур добавил, что при этом вариантов для проведения досуга в Североморске практически нет. Для того чтобы попасть в кинотеатр или магазины, ему и другим жителям приходилось ездить в соседний Мурманск.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный рассказал о своем первом впечатлении от калифорнийского Лос-Анджелеса, в который он позже переехал вместе с женой, блогершей Полиной Чистяковой. Он признался, что ему и его супруге не понравился город после первого визита.

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    Александра Качан
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