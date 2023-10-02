В Литве рассказали о сопровождении российских военных самолетов у границы

МО Литвы: в сентябре истребители НАТО 17 раз сопровождали военные самолеты РФ

В сентябре истребители НАТО, размещенные на авиабазе Зокняй в Литве, 17 раз сопровождали российские военные самолеты у границы воздушного пространства республики. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны (МО).

В ведомстве уточнили, что в неделю производилось от одного до восьми вылетов, а самой активной оказалась третья неделя сентября, когда для сопровождения российских военных самолетов истребители поднимались в воздух восемь раз.

Ранее стало известно, что из Турции в Литву прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry НАТО. Как сообщили в командовании литовской армии, AWACS будет задействован в республике для выполнения разведывательного задания.