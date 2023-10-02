Юрист рассказал об ошибке россиян при выходе на пенсию

Юрист Виноградов сообщил о необходимости оформления статуса пенсионера

Оформление статуса пенсионера не происходит в автоматическом режиме. О таком ошибочном мнении россиян рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что оформление статуса является обязанностью самого гражданина. При этом документы нужно подать в строго определенный срок. В частности, не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста, нужно прийти в отделение Соцфонда и подать заявление. «Сделать это можно и на сайте Соцфонда или отправить документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или онлайн на портале Госуслуг, по телефону или через работодателя», — отметил юрист.

Рассмотрение документов занимает 10 дней. После этого начинаются начисления. В случае просрочки подачи документов россияне столкнуться с задержкой выплаты пенсий, предупредил Виноградов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России повысят военную пенсию. Ее получают военнослужащие, а также лица, приравненные к ним (бывшие сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, таможенной службы, МЧС).