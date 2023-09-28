У некоторых россиян вырастут пенсии

С 1 октября в России повысят военную пенсию

С 1 октября в России повысят военную пенсию. Ее получают военнослужащие, а также лица, приравненные к ним (бывшие сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, таможенной службы, МЧС).

«1 октября будет осуществлена индексация военных пенсий на 5,5 процента. Вместе с этим будет увеличено жалованье военных, таким образом, общее увеличение пенсии составит 10,5 процента. Также индексация пенсий ждет граждан, находящихся в статусе, приравненном к военному», — рассказывал «Ленте.ру» юрист Владислав Шурховецкий.

По данным правительства, индексация коснется порядка 2,7 миллиона военных пенсионеров. Надбавку получат и те граждане, кто вышел на пенсию по выслуге лет или по другим основаниям. Кроме того, военнослужащему положены надбавки, если он принимал участие в боевых действиях или стал инвалидом в результате службы. После индексации средний размер военной пенсии в России составит 41,9 тысячи рублей.

Согласно недавнему указу президента, военные пенсионеры из числа тех, кто заключил в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и граждан, призванных на службу по мобилизации, будут получать дополнительно к денежному довольствию «ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», с учетом доплаты и индексации после прекращения выплаты. Эта выплата тоже начнется с октября.

Еще дополнительную выплату могут получить те, кто обращался с заявлением о перерасчете пенсии по каким-либо причинам. Если у пенсионера появились иждивенцы, он может засчитывать на 1/3 фиксированной части страховой пенсии.