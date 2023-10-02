В российском городе появятся кубические путеводители

В Менделеевске появятся кубические путеводители по истории города

В Менделеевске появятся кубические путеводители, которые расскажут жителям и гостям российского города о его истории и известных личностях, родившихся и выросших в нем. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Менделеевского района «Татар-информ», все представленные в городе объекты объединены концепцией под названием «Жил, работал и гулял: 15 историй всемирно известных людей в Менделеевске».

На новых объектах планируется разместить QR-коды, благодаря которым у любознательных горожан и туристов появится возможность узнать о менделеевском периоде в жизни Бориса Пастернака, Петра Ушкова, Бориса Збарского, Дмитрия Менделеева, Льва Карпова и других.

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