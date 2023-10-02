Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:21, 2 октября 2023Моя страна

В российском городе появятся кубические путеводители

В Менделеевске появятся кубические путеводители по истории города

Фото: Регина Шамсутдинова / Wikimedia

В Менделеевске появятся кубические путеводители, которые расскажут жителям и гостям российского города о его истории и известных личностях, родившихся и выросших в нем. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Менделеевского района «Татар-информ», все представленные в городе объекты объединены концепцией под названием «Жил, работал и гулял: 15 историй всемирно известных людей в Менделеевске».

На новых объектах планируется разместить QR-коды, благодаря которым у любознательных горожан и туристов появится возможность узнать о менделеевском периоде в жизни Бориса Пастернака, Петра Ушкова, Бориса Збарского, Дмитрия Менделеева, Льва Карпова и других.

Ранее сообщалось, что в Калининграде состоится бесплатный музыкальный концерт.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Беспрецедентная дезинформация»: в Еврокомиссии оценили парламентские выборы в Словакии. Как это затронет Украину?

    Евросоюз попросит США продолжить финансирование Украины

    Легионер клуба РПЛ высказался о возможном получении российского паспорта

    Три российские школьницы избили сверстницу во дворе дома у школы

    Российскому заключенному улучшили условия содержания и он сбежал из колонии

    Глава евродипломатии ЕС объявил об исторической встрече глав МИД в Киеве

    Глава МИД Германии примет участие во встрече глав МИД стран ЕС на Украине

    В России второклассник попал в больницу после посещения школьного туалета

    Очередная европейская страна изъяла автомобиль с российским номерами

    Питон съел домашнюю кошку и провалился в дом через чердак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости