Создан меняющий форму в воздухе робот-оригами

Science Robotics: создан робот, меняющий форму в полете за 25 миллисекунд

Американские ученые разработали сверхлегкого робота-оригами, который может эффективно планировать. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

Специалисты Вашингтонского университета (США) создали робота, который имеет складную конструкцию и весит около 400 миллиграммов. Устройство получило форму листа и безбатарейный привод, который позволяет машине трансформироваться в полете.

По словам инженеров, их робот фактически имитирует поведение листьев, которые находятся в состоянии падении. При сбрасывании робота с высоты около 40 метров привод складывает или раскладывает «крылья», благодаря чему робот может пикировать или планировать. Машина способна менять форму всего за 25 миллисекунд.

Кроме привода на солнечной энергии устройство оснащено датчиком, который оценивает высоту, таймером и Bluetooth-приемником. По словам специалистов Вашингтонского университета, их машина может собирать различные данные о климате — записывать и передавать информацию о воздухе, температуре, влажности и прочих показателях. Ученые рассказали, что они также создают робота, который мог бы эффективно рассчитывать свой полет и совершать приземления в точном месте даже при сильном ветре.

В июне 2022 года специалисты из Сычуаньского университета создали робота-рыбу, который предназначен для сбора микропластика в воде. Робот достигает размера 13 миллиметров и состоит из нескольких слоев на основе графена.