Сальдо: ВСУ намерено обстреливает Херсон, чтобы обвинить в этом российскую армию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливают подконтрольный Киеву Херсон, чтобы обвинить в этом российскую армию. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, местные жители жалуются на то, что украинские военные ночью вели обстрел района автовокзала — рядом был слышен выстрел, пролет снаряда со свистом и скорый взрыв. «То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы "Лилея"», — сообщил Сальдо.

Он также заявил, что российские военные подтверждают обстрелы украинцами подконтрольных Киеву территорий. Так, 29 сентября военные умышленно разрушили парковое кафе «Золотой ключик» и засняли разрушения на фото и видео. «Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект"», — добавил губернатор.

Как утверждает Сальдо, российские военные в этот день не стреляли в направлении Херсона, так как ВСУ после 24 сентября свернули свои позиции.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что, по его мнению, украинские военные будут создавать напряжение на линии фронта, но они не имеют ни одного шанса на успех. Сообщения о планах наступать напоминают ему информационную шумиху для привлечения внимания.