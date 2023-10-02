Российские школьники избили мужчину с сыном из-за замечания и попали на видео

В дагестанском Дербенте школьники избили мужчину с сыном за замечание

В дагестанском Дербенте школьники избили отца с сыном из-за сделанного им замечания. Конфликт попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

Родители шли с сыном мимо школы №18. Стоящая у учебного заведения группа старшеклассников громко материлась. Мужчина потребовал от них не выражаться в присутствии женщин и детей, но в ответ услышал оскорбления в свой адрес.

В словесную перепалку вмешался его сын, за что его побили. После этого побили и отца, уточняет канал. При этом заявление на российских школьников пострадавшие писать не стали.

Ранее в Красноярском крае три 14-летние школьницы избили сверстницу во дворе дома рядом с учебным заведением.