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07:45, 2 октября 2023Мир

В МИД Сирии оценили отношения с Россией

МИД Сирии: отношения между Москвой и Дамаском носят отличный характер

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Между Сирией и Россией сложились отличные отношения, а сотрудничество Москвы и Дамаска в различных областях находится на высоком уровне в разных сферах. Такую оценку дал в разговоре с РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.

По его словам, в рамках мероприятий Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) делегации двух стран провели интенсивные контакты. Замглавы МИД уточнил, что дипломаты обсудили гуманитарные аспекты сирийского кризиса, особенно в части продления мандата согласно резолюции 2672 Совета Безопасности (СБ) ООН по международному гуманитарному содействию САР.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин назвал Сирию надежным партнером. Говоря о динамике развития сотрудничества в торгово-экономической сфере, Ирек Файзуллин подчеркнул, что благодаря отмеченному росту в этом году достигнуты самые высокие показатели товарооборота между Россией и Сирией. Позитивная динамика российского экспорта в Сирию обусловлена, в основном, ростом поставок пшеницы из России в Сирию, вместе с тем, на территорию России поставляют ягоды, фрукты, оливковое масло, пряности.

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    Марина Совина
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