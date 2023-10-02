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02:59, 2 октября 2023Мир

Захарова прокомментировала присвоение батальону ВСУ имени Коновальца

Захарова: Киев доказал свою нацистскую суть, присвоив батальону имя Коновальца

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Присвоив одной из украинских воинских частей имя руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, Киев вновь доказал свою нацистскую суть. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным», — отметила дипломат.

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