Захарова прокомментировала присвоение батальону ВСУ имени Коновальца

Захарова: Киев доказал свою нацистскую суть, присвоив батальону имя Коновальца

Присвоив одной из украинских воинских частей имя руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, Киев вновь доказал свою нацистскую суть. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Из всех украинских нацистов именно Коновалец был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным», — отметила дипломат.