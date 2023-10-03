Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 3 октября 2023Интернет и СМИ

В «Аэрофлоте» опровергли возвращение борта из-за проблем с двигателем

Борт «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за замечаний к системе кондиционирования

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о проблемах с двигателем на рейсе МоскваАнталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Shot сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» с двух попыток не смогла доставить около 400 пассажиров из Москвы в Анталью. По данным Shot, первый борт экстренно вернули в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем, второй самолет также оказался неисправен.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи с замечаниями по работе системы кондиционирования», — заявили в авиакомпании. В «Аэрофлоте» добавили, что посадка была выполнена в штатном режиме. «В 9:52 рейс вылетел из Москвы, в 14:53 приземлился в аэропорту Антальи», — отметили в пресс-службе.

Авиакомпания заменила воздушное судно на резервный борт. Ожидание вылета второго самолета было связано с тем, что несколько пассажиров отказались от перелета. В соответствии с правилами безопасности был выполнен поиск и выгрузка багажа данных пассажиров. Другим пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами компании.

Информация о том, что «Аэрофлот» не смог доставить около 400 пассажиров из Москвы в Анталью из-за проблем с двигателем, широко распространилась в СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    Браконьеры оборудовали схрон с оружием в российском заповеднике

    Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать в пользу патриотов

    Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

    Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за детей

    Черный чай снизил риск развития диабета

    Поезд насмерть сбил человека в Новой Москве

    Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона

    Украинский беспилотник сбили над российским регионом

    Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости