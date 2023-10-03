Силуанов заявил об отсутствии единой позиции по торговле алкоголем онлайн

Силуанов: в правительстве России нет единой позиции по онлайн-торговле алкоголем

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил об отсутствии в российском правительстве единой позиции по онлайн-торговле алкоголем. Его слова приводит «Интерфакс».

Министр отметил, что его ведомство поддерживает эту меру, тогда как другие министерства придерживаются противоположного взгляда. На фоне разногласий властям пока не удается достичь компромиссного решения по онлайн-торговле алкогольной продукцией в России. В дальнейшем власти продолжат обсуждать «достаточно дискуссионную тему». «Будем формировать мнение правительства по этому вопросу», — уточнил Силуанов в ходе выступления в Совете Федерации.

При этом он подчеркнул, что у легализации онлайн-продаж алкоголя больше плюсов, чем минусов. В качестве полезного эффекта от подобной меры Силуанов назвал снижение объемов торговли «паленой» продукцией в интернете при соблюдении должного регулирования со стороны государства. «Сейчас у нас никак не получается установить контроль за такого рода сайтами, которые сегодня закрываются, а завтра открываются», — заключил министр на парламентских слушаниях в Совфеде.

Запуск продаж алкоголя в интернете активно обсуждается в РФ с весны 2021 года после призыва президента Владимира Путина провести «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей». Однако к настоящему времени властям не удалось добиться существенного прогресса по этому вопросу. В середине июня сенатор Андрей Клишас внес законопроект о легализации продаж алкоголя в интернете, однако через несколько дней, как сообщали «Ведомости», отозвал свою инициативу «для доработки» в связи с замечаниями Минфина.