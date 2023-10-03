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10:27, 3 октября 2023Забота о себе

Врач высказалась о влиянии алкоголя на качество сна

Сомнолог Белозерова призвала не использовать алкоголь в качестве снотворного

Фото: Unsplash

Употребление больших доз алкоголя в качестве снотворного может сделать сон поверхностным и беспокойным, предупредила врач-сомнолог ЦКБ РЖД-Медицина Наталья Белозерова. Свое мнение о влиянии крепких напитков на качество ночного отдыха она высказала в беседе с «Лентой.ру».

Белозерова призвала россиян не использовать алкоголь для лечения бессонницы, поскольку именно спиртное может быть одной из возможных причин нарушения сна. По словам сомнолога, крепкие напитки могут сделать сон беспокойным.

Крепкие напитки действительно могут ускорить процесс засыпания, однако при употреблении больших доз качество сна неизбежно страдает. Он становится поверхностным и сопровождается частыми пробуждениями

Наталья Белозероваврач-сомнолог
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При этом Белозерова подчеркнула, что влияние алкоголя очень индивидуально и зависит от обстоятельств употребления. В частности, если человек сильно нервничает, после употребления спиртных напитков он может стать еще более психически возбужденным, из-за чего проблемы со сном лишь усилятся.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Наталья Обрядина
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