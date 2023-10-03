«Самый вежливый руководитель» полиции из российского региона сел на 18 лет

Экс-глава уголовного розыска Кызыла сел на 18 лет за сожжение человека

Верховный суд Республики Тыва приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего начальника отдела уголовного розыска управления МВД по Кызылу за сожжение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Речь идет об Орлане Сарыг-Донгаке, признанном в 2012 году самым вежливым руководителем среди сотрудников республиканского главка МВД. Он в 2008 году вместе с подчиненным Алимом Кенденом лишил жизни 30-летнего задержанного Алишера Махмутова. После допроса по делу о кражах силовики вывезли его на пустырь, облили бензином, подожгли, а затем добили молотком.

Суд лишил Сарыг-Донгака звания полковника полиции. Его сообщник Кенден получил 14 лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Преступление долгое время было нераскрытым, лишь в 2020 году правоохранительные органы установили причастность полицейских к жестокой расправе.

