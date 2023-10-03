Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:25, 3 октября 2023Силовые структуры

«Самый вежливый руководитель» полиции из российского региона сел на 18 лет

Экс-глава уголовного розыска Кызыла сел на 18 лет за сожжение человека

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Тыва приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего начальника отдела уголовного розыска управления МВД по Кызылу за сожжение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Речь идет об Орлане Сарыг-Донгаке, признанном в 2012 году самым вежливым руководителем среди сотрудников республиканского главка МВД. Он в 2008 году вместе с подчиненным Алимом Кенденом лишил жизни 30-летнего задержанного Алишера Махмутова. После допроса по делу о кражах силовики вывезли его на пустырь, облили бензином, подожгли, а затем добили молотком.

Суд лишил Сарыг-Донгака звания полковника полиции. Его сообщник Кенден получил 14 лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Преступление долгое время было нераскрытым, лишь в 2020 году правоохранительные органы установили причастность полицейских к жестокой расправе.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина провала российской лунной миссии. Сбой системы управления привел к крушению «Луны-25»

    На Украине оценили объем зарубежной помощи с февраля 2022 года

    Гостям фестиваля в Москве предложили выиграть миллион рублей

    Российский полковник предрек изменения в поставках оружия на Украину

    Российская школьница изрезала канцелярским ножом подругу в лесу

    Польша усилит контроль на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов

    Врач назвала основные способы защититься от портящей красоту губ болезни

    В России предложили запретить бесплатный уход из энергосистемы

    Голого мужчину заметили на улице в Москве и сняли на видео

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотников по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости