Ревнивый россиянин поджег дом с сожительницей и ее матерью

В Красноярском крае ревнивый россиянин сжег дом с сожительницей и ее матерью

В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства преступления в селе Ермаковское. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 2 октября у подозреваемого состоялся телефонный разговор с 35-летней сожительницей. Беседа прошла на повышенных тонах, мужчина приревновал женщину. Испугавшись возможных проблем, россиянка отправилась ночевать в дом матери на улице Ленина. Ночью злоумышленник пришел к домовладению, облил входную дверь и часть стен бензином, после чего поджог строение.

Прибывшие на место пожарные потушили строение, спасти женщин медикам не удалось. «Подозреваемый задержан, в ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления», — сообщили в СКР.