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19:29, 3 октября 2023Путешествия

Фитнес-блогерша доставала багаж в самолете и оголила грудь перед попутчиками

Daily Star: фитнес-блогерша случайно оголила грудь перед попутчиками в самолете

Кадр: @emmafituk_ / TikTok

Фитнес-блогерша из Великобритании доставала багаж с верхней полки в самолете и случайно оголила грудь перед попутчиками. Подробностями истории она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Star.

Тренер по фитнесу и инфлюенсерша Эмма Доэрти (Emma Doherty) записала видео для подписчиков и рассказала, что неприятная ситуация произошла с ней на рейсе из Голд-Коста в Сидней (Австралия).

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«Я потянулась к верхней полке, чтобы взять сумку, а мой топ-бандо поднялся и показал мою обнаженную грудь всему самолету», — призналась фитнес-блогерша, добавив, что это была самая неловкая вещь, которая когда-либо с ней случалась.

По словам британки, рядом сидел молодой человек, который из уважения к ней начал смотреть в противоположную сторону. «Все остальные люди вокруг на 100 процентов все видели, и мне буквально хотелось провалиться сквозь землю», — пожаловалась Доэрти.

Подписчики звезды соцсетей посочувствовали ей в комментариях, однако нашлись и те, кто посчитал уместным пошутить. «Хотел бы я лететь на этом рейсе», «Этот парень был более стойким, чем я, если бы оказался на его месте», — написали пользователи сети.

Ранее популярная американская певица и актриса Келли Роуленд случайно оконфузилась перед толпой. Она непроизвольно оголила грудь во время проходки перед фотографами и поклонниками.

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    Марина Черняк
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