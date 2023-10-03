В оренбургском нацпарке появится тропа здоровья

В оренбургском нацпарке «Бузулукский бор» появится тропа здоровья

В нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбургской области работают над созданием турмаршрута «Тропа здоровья». Об этом сообщается на сайте регионального Министерства экономики, инвестиций, туризма и внешних связей.

«Тропа здоровья» будет проходить вокруг поселка Партизанский, она рассчитана на прогулки расстоянием в два, три и пять километров. Это лишь часть большой тропы, на которой должны установить несколько десятков указателей и навигации.

Маршрут создается в рамках развития пешеходного туризма, который реализуется по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». В Оренбургской области развивается молодежный туризм и пешеходные маршруты, с мая там открыт горный туристический маршрут «Семь вершин степного Урала», создаются и обустраиваются тропы для пешеходного туризма.

Ранее сообщалось, что в России еще три маршрута получили статус национальных. Два из них в Кемеровской и Мурманской областях, еще один проходит по нескольким республикам Поволжья и объединяет Татарстан, Чувашию и Марий Эл.