Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:20, 3 октября 2023Моя страна

В Татарстане проведут акцию ко Всемирному дню учителя

На билбордах в Казани появятся фотографии 23 выдающихся преподавателей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

На билбордах в столице Татарстана, Казани, появятся фотографии 23 выдающихся педагогов. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что подобная акция проводится ко Всемирному дню учителя. «Очень важно, чтобы люди знали о достижениях наших педагогов и детей (...), — заявил мэр города Ильсур Метшин. — Своевременная благодарность — наша обязанность».

Увидеть снимки жители и гости Казани смогут на 15 наружных билбордах на основных магистралях. Более того, поздравления преподавателям появятся на экранах на всех станциях местного метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

    Вдовы отдавших жизнь росгвардейцев получили награды

    Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

    В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

    Американские компании получили контракты на лунный ядерный реактор

    Разрисовавшие палатку мороженого вандалы зацепились за автобус и попали на видео

    Юлия Пересильд показала фигуру в бикини

    В США назвали условие завершения конфликта на Украине

    Стало известно имя победительницы первого в истории конкурса красоты без макияжа

    Байден обсудил помощь Украине с союзниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости