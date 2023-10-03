В Татарстане проведут акцию ко Всемирному дню учителя

На билбордах в Казани появятся фотографии 23 выдающихся преподавателей

На билбордах в столице Татарстана, Казани, появятся фотографии 23 выдающихся педагогов. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что подобная акция проводится ко Всемирному дню учителя. «Очень важно, чтобы люди знали о достижениях наших педагогов и детей (...), — заявил мэр города Ильсур Метшин. — Своевременная благодарность — наша обязанность».

Увидеть снимки жители и гости Казани смогут на 15 наружных билбордах на основных магистралях. Более того, поздравления преподавателям появятся на экранах на всех станциях местного метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.