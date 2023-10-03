В Керчи проведут театрализованную экскурсию по особняку XIX века

В Керчи пройдет театрализованная экскурсия по особняку табачного фабриканта

В Керчи 10 и 17 октября пройдет театрализованная экскурсия «Старый особняк зажигает огни». Об этом сообщается на туристическом портале Крыма.

Мероприятие пройдет в особняке конца XIX века, принадлежавшего табачному фабриканту и благотворителю греческого происхождения Константину Месаксуди. Его семья переселилась в Крым из Османской империи, а сам он родился в Керчи. Месаксуди был одним из богатейших жителей города, стал его почетным гражданином, открыл табачные фабрики, магазины и больницу. В 1922 году здание особняка передали Керченскому историко-археологическому музею.

«Необычная экскурсия по зданию музея, которое являлось собственностью семьи Месаксуди, познакомит с самым роскошным домом XIX века, его обитателями, расскажет новые истории об именитой семье и погрузит в атмосферу той эпохи. Приятным завершением экскурсии станет чаепитие в музейном дворике», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Омске в Дендросаду имени Герберта Гензе стартовали осенние экскурсии «Ароматерапия под открытым небом».В рамках экскурсий омичи смогут познакомиться с лекарственными растениями и окунуться в лечебный мир ароматов, почувствовать цветение жасмина садового, хвойные ароматы и цветение липы. Основу прогулки составляют растения, выделяющие фитонциды, — вещества, способные бороться с микробами и вирусами.