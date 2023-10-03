Военный застрелил сослуживцев в Киеве

«Страна»: украинский военный застрелил двух сослуживцев в Киеве

Украинский военный застрелил двух сослуживцев в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 3 октября. Как отмечает издание со ссылкой на правоохранительные органы, военнослужащий Константин Кирияченко в состоянии алкогольного опьянения застрелил двух товарищей, когда между ними возник конфликт. Он скрылся с места преступления, но спустя два часа был задержан.

По данным источника «Страна.ua», военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили сослуживца, чтобы попасть в российский плен. Отмечалось, что при захвате позиций украинской армии обнаружили троих выживших, им предложили сдаться. Однако один из солдат ВСУ попытался воспрепятствовать этому, его застрелили сослуживцы.