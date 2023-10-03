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16:16, 3 октября 2023Экономика

Регионы России предложили поощрять за большие отчисления в федеральный бюджет

Матвиенко предложила поощрять регионы, много перечисляющие в федеральный бюджет

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением поощрять регионы России, которые перечисляют значительные средства в федеральный бюджет, чтобы у тех не пропадала «мотивация хорошо работать». Ее слова приводит «Интерфакс».

Матвиенко указала, что некоторые регионы отчисляют в федеральный бюджет значительно больше средств, чем остается у них. «Регионы стараются, зарабатывают как можно больше налоговых доходов, а у них раз — чем больше они зарабатывают, тем больше снимают. Исчезает мотивация хорошо работать», — посчитала спикер Совфеда.

На парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета она предложила министру финансов Антону Силуанову начислять таким субъектам РФ бонусы или дополнительные трансферты. «Дополнительные субвенции, преференции — как угодно — на решение их проблем», — добавила Матвиенко.

При этом она посчитала ненужным менять существующую методику распределения налогов.

Ранее 3 октября Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в ближайшие три года будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит одного процента ВВП.

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