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19:19, 3 октября 2023Силовые структуры

На Урале приговорили лишившего жизни пять россиянок маньяка

На Урале в колонию отправили удушившего пять россиянок маньяка-уголовника

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Урале 44-летнего российского уголовника приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с мая 2000-го по декабрь 2005 года злоумышленник совершил минимум пять нападений на россиянок. Доказано, что как минимум в отношении одной из них он совершил насильственные действия сексуального характера. Всех пятерых уголовник лишил жизни с помощью предметов одежды, которыми совершал удушение. Сотрудники СКР раскрыли личность маньяка в рамках расследования преступлений прошлых лет.

Благодаря новым экспертным возможностям удалось получить данные по ранее еще не исследованным вещественным доказательствам. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила ДНК-профиль ранее судимого россиянина. В ходе судебного разбирательства и под тяжестью доказательств осужденный признал свою вину.

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    Владимир Седов
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