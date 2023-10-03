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19:04, 3 октября 2023Культура

Михалкова заподозрили в приставании к Вертинской

Никиту Михалкова заподозрили в харассменте Анастасии Вертинской во время учебы
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Народного артиста Никиту Михалкова заподозрили в харассменте актрисы Анастасии Вертинской во время учебы в Щукинском театральном училище. Об этом пишет MK.RU.

Речь идет о случае, когда будущий режиссер положил руку на колено Вертинской и был наказан за приставание к сокурснице. Об этом вспомнили на презентации новой книги, основанной на дневниках актера и педагога Шихматова.

Отмечается, что пока преподаватель читал лекцию, его студенты — Бурляев, Михалков и Вертинская таким образом делали упражнение на память физических действий. Так, они тренировались как обращаться с воображаемыми предметами. В тот день будущие звезды советского экрана представляли, как они обращались с дохлой крысой, не держа ее в руках. Шихматов не знал об этом и выгнал Михалкова со своих занятий.

Ранее Никита Михалков раскритиковал покинувшего Россию актера Анатолия Белого и назвал его предателем. Кинематографист добавил, что до начала СВО Белый на протяжении восьми лет строил карьеру в России, закрывая глаза на то, что происходило с его соотечественниками на Украине.

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    Сергей Равин
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