В Москве отремонтировали 35 молочных кухонь за год

Ракова: к единому стандарту в Москве привели еще 26 молочно-раздаточных пунктов

В Москве после ремонта заработали еще 26 молочно-раздаточных пунктов. Всего с начала 2023 года в столице отремонтировали и привели к новому стандарту 35 молочных кухонь в 26 районах города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, семь обновленных молочно-раздаточных пунктов открылись в Северо-Восточном административном округе, по четыре — в Восточном и Южном, по три — в Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах, еще два — в Центральном административном округе и, наконец, по одному — в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО. Их общая площадь превышает 2,7 тысячи квадратных метров.

По аналогии с программой обновления амбулаторного фонда города мы ремонтируем и молочно-раздаточные пункты, не просто обновляя помещения, но и внедряя современные решения в области организации пространства. Благодаря этому горожане могут получать бесплатные продукты в комфортных условиях Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра уточнила, что всего в программу ремонта на 2023 год включен 61 пункт. Еще 23 молочные кухни были отремонтированы в предыдущие два года. «Таким образом, по новому стандарту работают уже 58 пунктов», — заключила Ракова.

Во всех пунктах заменили окна, двери и сантехнику, а также установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Для внутренней отделки использовались современные материалы. Дизайн выполнен в общей с детскими поликлиниками стилистике. Важной особенностью стала единая система навигации. Для этого были смонтированы таблички с информацией, а внутри пунктов размещены маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений. Кроме того, в молочных кухнях установили удобную мебель для посетителей и сотрудников.

Всего в Москве работает более 200 пунктов выдачи питания, где жители города могут получить бесплатные продукты. Во время ремонта питание можно забрать в соседних или любых других пунктах, выбрав наиболее удобный на портале mos.ru. Для получения льготной продукции необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве, московский полис ОМС и прикрепление к городской поликлинике или женской консультации.