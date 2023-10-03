Отнявший жизнь человека 26 лет назад россиянин предстанет перед судом

СК передал в суд уголовное дело мужчины, застрелившего человека в 1996 году

Следователи Москвы завершили расследование в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в лишении жизни своего знакомого 26 лет назад, и передали уголовное дело в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

Мужчину смогли задержать в Курской области. Он обвиняется по статье 103 УК РСФСР. Ранее задержанный уже был судим за аналогичные преступления.

По информации следствия, все произошло 21 декабря 1996 года на западе столицы. В ходе ссоры в холле жилого дома на Боровском шоссе подозреваемый не менее шести раз выстрелил в голову, туловище и конечности знакомого. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Речь идет о директоре дирекции единого заказчика супрефектуры «Новопеределкино» Игоре Кравченко. Известно, что незадолго до происшествия неизвестные избили его сына-студента и обокрали квартиру, предположительно, из-за невозврата долга. По некоторым сведениям, эти же люди решили расправиться и с чиновником, когда не смогли вернуть денежные средства.