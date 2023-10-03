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19:23, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности одного препарата для печени

Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности одного препарата для печени. О том, какое лекарство может навредить этому органу, доктор рассказал в разговоре с «Общественной службой новостей».

Мясников заявил, что препарат метотрексат может вызывать поражение печени и даже привести к токсическому гепатиту. Как уточнил врач, это лекарство принимают при псориазе, ревматизме и артрите. По его словам, специалисты, которые назначают метотрексат, должны следить за тем, чтобы он не навредил печени.

Помимо этого, Мясников напомнил, что на состояние печени негативно влияет злоупотребление спиртными напитками. «Алкоголь, несомненно, для печени — яд», — подчеркнул он. Врач добавил, что опасными для печени также являются продукты, содержащие много сахара.

Ранее Мясников рассказал, можно ли запивать лекарство чаем. По его словам, если человек находится в ситуации, когда у него нет ничего, кроме чая, то тогда он может запить им препарат.

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    Олег Давыдов
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