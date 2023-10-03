Нелепую походку Пэрис Хилтон на подиуме раскритиковали фразой «будто пьяная»

Американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон приняла участие в показе бренда Mugler в рамках Недели моды в Париже, и ее нелепую походку раскритиковали в сети фразой «будто пьяная». Соответствующее видео и комментарии опубликованы в Twitter-аккаунте Pop Base.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость появилась на подиуме в корсетном мини-платье черного цвета с разрезом и мюлях на шпильках. При этом она дефилировала с отведенными назад плечами и на полусогнутых ногах, делая широкие шаги.

Зрители оценили модельные умения Хилтон под публикацией. «Это ужасно», «Пожалуйста, оставь это занятие настоящим моделям», «Просто нелепо», «Я люблю Пэрис, но не надо так делать», «Не думала, что когда-нибудь увижу походку хуже, чем у Кендалл Дженнер [американская модель]», «Она выглядит так, будто пьяная идет в ванную», «Она словно борется с гравитацией», — заявили юзеры.

В июне 2022 года британская модель и актриса Кара Делевинь приняла участие в показе бренда Ami в рамках Недели моды в Париже и была поднята на смех за походку на подиуме. Так, манекенщица предстала перед зрителями в зауженных брюках, наполовину расстегнутой рубашке, кожаной куртке-косухе и босоножках на высоких каблуках. В упомянутом ролике модель энергично шагала в такт музыке, активно двигая плечами из стороны в сторону.