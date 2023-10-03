Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию

«Известия»: Обувной союз сообщил о возвращении в Россию брендов обуви из Европы

Европейские бренды обуви начали возвращаться к продажам в России. Об этом «Известиям» сообщили в Обувном союзе.

В частности, продукцию немецкой Ara Group, испанской Axa Shoes, итальянской Igi and Co ценовой категории «средний плюс» и «премиум» можно найти на полках российских магазинов.

В феврале и августе 2023 года со своими коллекциями в Россию прибыли крупные европейские поставщики, из 100 ушедших из России компаний вернулось 15, привели данные в Обувном союзе. Среди них также упоминаются итальянские бренды Imac, Igi and Co, испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Все эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на площадках ведущих маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что спортивные магазины Decathlon планируют вновь открыть в России 15 ноября. Торговые точки возобновят работу в стране под новым названием ADS (All Do Sport). Компании, которая обязана сохранить рабочие места 909 сотрудникам, передадут 35 магазинов Decathlon.