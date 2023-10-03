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15:23, 3 октября 2023Экономика

Назван приоритет бюджета России

Глава Минфина Силуанов: поддержка обороноспособности страны является приоритетом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и обороноспособность страны являются приоритетами для российского бюджета. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующие три года, передает РИА Новости.

Всего на национальную оборону в 2024 году будет выделено 10,8 триллиона рублей, указал Силуанов. Он заявил, что запланированные на следующий год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи СВО.

Глава ведомства также отметил, что дополнительное финансирование в ближайшие три года получат ключевые отрасли промышленности. Так, на развитие гражданской промышленности и инфраструктуры выделят в общем 2,7 миллиарда рублей.

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Силуанов назвал приоритетными направления авиастроения и электроники. На создание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собираются выделить 66 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить более 40 процентов беспилотников российского производства, указал он.

Еще один новый приоритет — станкостроение, на которое потратят почти 130 миллиардов. Глава Минфина указал, что касательно станкостроения речь идет о создании промышленности, по сути, с нуля. Кроме того, поддержку получат автомобильная промышленность и судостроение, а также развитие электрического транспорта, региональных аэропортов, инфраструктуры морского внутреннего транспорта и дорожной инфраструктуры по всей России.

Ранее Силуанов также указывал, что фронт является основным приоритетом для российского бюджета. Деньги идут на армию, обороноспособность и вооруженные силы, отмечал глава Минфина. Он заявлял, что такие расходы являются «немаленьким напряжением для бюджета».

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    Мария Черкасова
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