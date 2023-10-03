Защитники природы поймали огромного 181-килограммового ската

The Miami Herald: в США поймали 181-килограммового северного колючего хвостокола

В США сотрудники департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Коннектикут выловили 181-килограммового ската. Об этом сообщает The Miami Herald.

Команда поймала огромную рыбу во время обследования акватории пролива Лонг-Айленд 27 сентября. Редким уловом оказался северный колючий хвостокол — хрящевая рыба семейства хвостоколовых надотряда скатов. Длина хищной рыбы составила 1,8 метра, а ширина — 1,5 метра. Ската, на спине которого находятся многочисленные колючки, подняли на борт судна и положили брюхом кверху. Сотрудники департамента провели замеры хвостокола, сфотографировали его и сразу вернули в воду.

Еще одним уловом защитников дикой природы стала кобия — хищная рыба вида лучеперых. Длина кобии может достигать двух метров, а вес — 68 килограммов. По данным департамента энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут, эти два улова были частью исследования пролива Лонг-Айленд, целью которого является измерение численности и распространения рыб, кальмаров и других беспозвоночных в водоеме.

Ранее сообщалось, что у берегов Южных Курил рыбаки поймали большую морскую черепаху. Рыбаки подняли добычу на борт, сфотографировались и сделали видео с ней.

