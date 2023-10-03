Раскрыта стоимость самых дешевых квартир в Москве и Петербурге

Самые дешевые квартиры в Москве и Петербурге обойдутся в 3,7 и 2,8 млн рублей

Самую дешевую квартиру в новостройках Москвы можно купить за 3,7 миллиона рублей, а на первичном рынке Санкт-Петербурга — за 2,8 миллиона рублей. Стоимость наиболее бюджетных вариантов в двух столицах раскрыли аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

В Москве с таким бюджетом получится приобрести студию площадью 19,7 квадратного метра без отделки во введенном в эксплуатацию доме. В Петербурге за 2,8 миллиона рублей достанется студия площадью 19,5 квадратного метра без отделки в доме, который должны сдать в 2026 году.

В целом, по оценкам аналитиков, новая квартира массового сегмента в Москве обойдется в 1,5 раза дороже, чем в Петербурге. Средняя стоимость одного квадратного метра в столице находится на уровне 299,3 тысячи рублей — это на 38,7 процента больше аналогичного показателя в Петербурге, где «квадрат» стоит 215,8 тысячи рублей.

Ранее эксперты аналитической платформы bnMAP.pro подсчитали, что самая дорогая квартира в Москве сравнима по стоимости с двумя самолетами. Сейчас наиболее высокобюджетное предложение в столице оценивают в 5,7 миллиарда рублей — это превышает стоимость двух авиалайнеров SSJ-100. На начало 2023 года цена одного такого самолета составляла от 2,2 миллиарда рублей.