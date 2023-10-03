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20:26, 3 октября 2023Путешествия

Пассажиры спасли задыхавшегося младенца с пороком сердца в самолете

Два пассажира IndiGo спасли полугодовалого младенца во время полета в Дели

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Два пассажира авиакомпании IndiGo спасли жизнь полугодовалого младенца с пороком сердца, который начал задыхаться во время рейса. Об этом сообщило издание Times of India.

Самолет индийского перевозчика следовал из Ранчи в Дели в субботу, 30 сентября. Через 20 минут полета экипаж сделал экстренное объявление о том, что грудному ребенку стало плохо на борту.

Среди пассажиров оказалось два квалифицированных медика. Один из них, госслужащий Нитин Мадан Кулкарни (Nitin Madan Kulkarni), начал делать младенцу искусственное дыхание. Ему помогал врач из больницы города Ранчи Мозаммил Фероз (Mozammil Pheroz).

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Родители мальчика рассказали, что у него порок сердца, и они везли его в Дели на лечение. «Мать плакала, а ребенок задыхался. Доктор Мозаммил и я взяли на себя заботу о малыше. Кислород подавался через маску, предназначенную для взрослых, поскольку детской маски не было», — рассказал Кулкарни. Врачи также сделали маленькому пассажиру инъекцию, и через 15-20 минут реанимационных действий он пришел в себя.

Командир судна запросил приоритетную посадку и полную медицинскую поддержку в аэропорту Дели, полет завершился благополучно.

Позже выяснилось, что Нитин Мадан Кулкарни работает главным секретарем губернатора штата Джаркханд К. П. Радхакришнана (C.P. Radhakrishnan). Чиновник высоко оценил действия подчиненного и похвалил его на личной странице в соцсети Х (бывшая Twitter). «Я горжусь вашей благородной работой», — написал губернатор.

Ранее российская стюардесса спасла жизнь грудному ребенку, который потерял сознание на рейсе авиакомпании Nordwind. Она самостоятельно она провела младенцу сердечно-легочную реанимацию.

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    Мария Борисова
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